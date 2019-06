Russland blendet Elton Johns Homosexualität aus

Wichtiger Teil des Biopics sind eine Reihe homosexueller Sex-Szenen. In einer davon verliert der Superstar seine Jungfräulichkeit an seinen Manager John Reid. Nun ist der 72-jährige offen homosexuelle Star schockiert darüber, dass russische Filmverleiher entschieden, die leidenschaftlichen Szenen aus dem Film zu schneiden.

In einem gemeinsamen Statement von dem Musiker und den Filmemachern heißt es: "Wir missbilligen mit der größten Willenskraft die Entscheidung, den lokalen Gesetzen gerecht zu werden und 'Rocketman' für den russischen Markt zu zensieren, eine Gegebenheit, der wir uns bis heute nicht bewusst waren. Paramount Pictures war ein mutiger und tapferer Partner und erlaubte es uns, einen Film zu erschaffen, der eine wahre Repräsentation von Eltons außergewöhnlichem Leben ist, so wie er ist. Dass der lokale Verleiher bestimmte Szenen rausgeschnitten hat, dem Publikum die Möglichkeit nimmt, den Film so zu sehen, wie er vorgesehen war, ist eine traurige Reflektion der geteilten Welt, in der wir immer noch leben und wie sie sich immer noch so grausam weigert, die Liebe zwischen zwei Menschen zu akzeptieren. Wir glauben daran, Brücken zu bauen und an den offenen Dialog und werden weiterhin das Herunterbrechen von Mauern fördern, bis alle Menschen gleichberechtigt in der Welt gehört werden."

Russlands Kultusminister sagte unterdessen der Nachrichtenagentur 'TASS': "Das russische Kultusministerium gab keine Empfehlungen heraus bezüglich des Entfernens jeglicher Szenen aus besagtem Film, die Entscheidung wurde alleine vom Verleiher getroffen."

Dem "Hollywood Reporter" zufolge waren bei der Vorpremiere des Films in Moskau fünf Minuten herausgeschnitten worden und der Abspann wurde verändert, sodass Referenzen auf Eltons Leben mit Ehemann David Furnish und den beiden Kindern nicht mehr zu sehen waren. Außerdem offenbarte der russische Filmkritiker Anton Dolin in einem Facebook-Post, dass "alle Szenen mit Küssen, Sex und Oralsex zwischen Männern aus dem Film entfernt wurden".

