Kidnapping am anderen Ende der Leitung

Beim Sundance Film Festival holte sich "The Guilty" heuer den Publikumspreis, beim Wiener /slash gehörte er zu den wenigen Streifen, die es abseits sämtlicher Horror-Genres ins Programm schafften. Klingt interessant? Ist es auch.

"The Guilty" ist eine Ein-Mann-Show, die sich ausschließlich in einem kleinen Büro abspielt. Die räumliche Begrenzung wird zu keinem Zeitpunkt durchbrochen, die Handlung entfaltet sich in mehreren, aufeinander folgenden Telefonaten. Klingt langweilig? Ist es nicht.

Der Trailer von "The Guilty":



An der Strippe

Asger Holm (Jakob Cedergren) arbeitet als Polizist in Kopenhagen. Gerade sitzt er den letzten Tag seines Strafdiensts in der Notrufzentrale ab. Warum er von der Straße geholt wurde, werden wir erst später erfahren. Sofort ist hingegen klar, dass Asger alles andere als zimperlich ist. Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt? Von einer Prostituierten um's Börserl erleichtert? Selbst schuld - Asger legt einfach auf.

Knapp eine Stunde muss der Polizist noch am Hörer verbringen, da ruft Iben (Jessica Dinnage) bei ihm an. Was sie sagt, ergibt erst keinen Sinn, dann begreift Asger, dass die Frau gerade entführt wird. Der Kidnapper denkt, sie spräche am Telefon mit ihrer kleinen Tochter. Ein paar spärliche Informationen kann Iben dem Polizisten noch mitteilen, dann muss sie auflegen.

Spannend

Mit Headset und Computer beginnt Asger zu ermitteln. Er ruft Kollegen, ehemalige Partner und den vorbestraften Ex des Opfers an. Aktiv eingreifen kann er nicht, bloß Nummern in die Tasten hauen. Der Fall treibt ihn zur Verzweiflung - und konfrontiert ihn schließlich mit seiner eigenen Vergangenheit. Asgers wachsende Panik und Hilflosigkeit sind es, die den dänischen Thriller so fesselnd machen.

"The Guilty" dreht sich um Schuld und Sühne, Selbstgerechtigkeit und unumkehrbare Entscheidungen. Wer sich auf diesen Film einlässt, der zur Gänze aus Telefongesprächen besteht, wird mit Spannung belohnt.

"The Guilty" startet am 1. November 2018 in den österreichischen Kinos.



