Schockfinale für Comic-Reihe "The Walking Dead"

Unangenehme Überraschungen sind die Fans von "The Walking Dead" längst gewöhnt. Selbst die beliebtesten Figuren der Comic-Reihe (sowie der auf ihr basierenden TV-Serie) waren nicht vor einem jähen, blutigen Ende gefeit. Nun sorgte ihr Schöpfer Robert Kirkman für einen letzten Paukenschlag und ließ "The Walking Dead" völlig abrupt enden. Nach knapp fünfzehn Jahren und 193 Ausgaben ist Schluss.

Robert Kirkman bei der Premiere der zweiten Staffel von "Fear The Walking Dead" (Bild: Reuters) Robert Kirkman bei der Premiere der zweiten Staffel von "Fear The Walking Dead" (Bild: Reuters)

ACHTUNG, SPOILER folgen

Im Nachwort des finalen Comics erklärte Kirkman seine Entscheidung (via "Digital Spy"). "In 'The Walking Dead' ist es immer um Überraschungen gegangen. Nicht zu wissen, was passieren wird, wenn man umblättert, wer sterben wird, wie er sterben wird ... das war der KERN des Erfolgs der Serie. Das war das Herzblut, das es all die Jahre am Laufen gehalten hat und die Leute gefesselt hat.", so der 40-Jährige.

"Es fühlte sich einfach FALSCH und gegen die Natur der Serie an, das Ende nicht so überraschend zu gestalten wie all die großen Tode ... von Shane bis hin zu Rick [Anm.: Die Hauptfigur Rick Grimes wurde in Ausgabe 192 ermordet]."

"Ich hoffe, du verstehst. Ich hoffe, lieber Leser, du weißt, wie sehr ich das Geschenk zu schätzen weiß, das du mir gemacht hast. Ich durfte meine Geschichte auf genau die Art erzählen, die ich wollte, 193 Ausgaben lang, und sie unter meinen Bedingungen beenden, die ganze Zeit über ohne jegliche Einflussnahme."

"Das ist so selten, und es wäre ohne die treue Unterstützung, die diese Serie von Lesern wie dir erhalten hat, unmöglich gewesen. Ich danke dir so sehr."

Adieu, liebe Zombies. Möget ihr in Frieden ruhen und diesmal nicht mehr auferstehen.

(lfd)