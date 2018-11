"Seiler und Speer? Geile Typen!", sagen BossHoss

Samstag brennt die Bühne in der Wiener Marx Halle, wir wollen aber schon jetzt ein wenig zündeln! Also gibt's das Battle Seiler & Speer (S&S) versus The BossHoss (TBH) zum Aufwärmen als Verbal-Infight. Gleiche Fragen, andere Antworten – der Gegnercheck!

■ Als wir unsere Kontrahenten das erste Mal auf der Bühne gesehen haben, dachten wir uns …

S&S: "Wir haben TBH noch nicht auf der Bühne gesehen!" TBH: "Geile Typen!"

■ Mit welchem Song eurer Mitbewerber kann man seinen Nachbarn am besten quälen?

S&S: "Mit jedem einzelnen dieser wunderbaren Stücke. Allerdings ist unser Nachbar tierisch." TBH: "'Ham kummst' – läuft in Dauerschleife in Berlin, und unsere Nachbarn können mitsingen."

■ Wäre ich ihr Stylingberater, würde ich diese 3 Dinge ändern …

S&S: "Meinen Job, meine Adresse, meine Telefonnummer." TBH: "Nix."

■ Ihr müsst mit euren Gegnern gemeinsam ein Wochenende verbringen. Was nehmt ihr mit, um

euch gegenseitig auszuhalten?

S&S: "Eigentlich nichts. Wir finden die zwei sehr sympathisch." TBH: "Alkohol." Beim "Red Bull Music Soundclash" entscheidet das Publikum alleine – vier "Heute"-Leser stehen mittendrin.

Mitmachen unter heute.at/gewinnen >>>

