10 gruselige Pflicht-Songs für jede Halloween-Party

Längst hat sich das aus den USA importierte Kostüm-Fest auch in unseren Breiten manifestiert und erfreut sich größter Beliebtheit. Vielerorts werden Halloween-Parties geschmissen.

Zu den dort anzutreffenden schockierenden Verkleidungen und Dekorationen muss natürlich auch die richtige Musik laufen.

Einfach weiter nach untenscrollen und alle neun Gruselsongs durchhören. Von Wolfgang Ambros, über Michael Jackson und Will Smith bis hin zu AC/DC und Ray Parker Jr. ist alles dabei, was Rang und Namen hat...

1. Wolfgang Ambros - Es Lebe Der Zentralfriedhof



2. Screaming Jay Hawkins - I Put A Spell On You



3. Michael Jackson - Thiller



4. Will Smith - A Nightmare On My Street



5. Rockwell - Somebody's Watching Me



6. Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper



7. AC/DC - Highway To Hell



8. Ray Parker Jr. - Ghostbusters



9. Bobby Pickett & The Crypt Kickers - The Monster Mash



10. Send More Paramedics - Blood Fever



(baf)