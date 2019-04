3 CDs von Josh.-Debüt "Von Mädchen und Farben"

Mit dem eingängen Song "Cordula Grün" legte er 2018 einen kometenhaften Karrierestart hin. Jetzt will er der Welt zeigen, dass mehr in ihm steckt. "Von Mädchen und Farben" heißt das Debütalbum von Josh., das am 26. April erscheinen wird.

"Heute" verlost drei Exemplare der Platte, auf der neben "Cordula Grün" und der aktuellen Single "Vielleicht" acht weitere Songs zu hören sind. Einfach weiter unten am Gewinnspiel teilnehmen.

(baf)