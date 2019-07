Anita - Das war der größte Hit von Costa Cordalis

Jahrelang stand Costa Cordalis schon auf der Bühne und sorgte bei seinen Fans für Unterhaltung, ehe er sich mit dem Titel "Anita" im deutschsprachigen Raum über Nacht zum gefeierten Schlagerstar machte.

Der Song über eine vermutlich mexikanische Frau mit schwarzen Haaren und funkelnden Augen brachte ihm in Deutschland und Österreich Top-Platzierungen in den Charts, in der Schweiz hielt sich "Anita" sogar für drei Wochen auf Platz 1.

Evergreen

Bis heute wird er bei Schlagerfesten aufgeführt und vom Publikum mitgesungen. Auch am Ballermann zählt "Anita" zum fixen Inventar der biergeschwängerten Großraumdiscos.

Mit "Anita" erreichte Cordalis, der am Mittwoch gestorben ist, einen unglaublichen Erfolg für die Ewigkeit, den er danach nicht mehr wiederholen konnte.

(baf)