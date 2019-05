Ein Zumpferlgedicht auf der Arschbackeninsel

"If my dick out, then you better start suckin' or somethin'" rappt Chris Brown in der ersten Strophe von "Wobble Up", fordert also durch Entblößen seines Geschlechtsteils zum Oralverkehr auf. Die grausliche Aktion hat noch vor dem Refrain romantische Konsequenzen: "Soon as I gave her the dick, she fallin' in love" – kaum wurde sie mittels Zumpferl belästigt, verliebt sich die scheinbar Genötigte.

Umfrage Was sagt Ihr zu Chris Browns Video "Wobble Up"? Geiler Beat!

Frauenfeindlicher geht's nicht!

Einfach nur grauslich.

Sex sells. Und Herr Brown macht das außerordentlich gut.

Hintern im Vordergrund

Der Text (HIER in vollem Ausmaß nachzulesen) wird im Verlauf des Songs nicht entschärft, seine Message bleibt hochgradig bedenklich. Das Thema variiert zwischen Twerk-Orgien und brachialer Penis-Poesie. Im zugehörigen Video sieht man vor allem Hinterteile wackeln.

Minaj kommt nicht auf die Popo-Insel

In dieser Hinsicht ist der Haupthandlungsort des Geschehens passend gewählt. Gemeinsam mit ein paar leichtbekleideten Damen springt Chris Brown auf einer kleinen Insel herum, die sich als weiblicher Popo entpuppt. G-Eazy wird schließlich auch noch angeschwemmt, Nicki Minaj bekommt für ihren Auftritt zumindest eine Sandburg als Hintergrund.

Nicki Minaj

Therapie?

Schlimm erscheint "Wobble Up" nicht zuletzt durch Chris Browns Vergangenheit. Der Rapper soll seine Ex Rihanna verprügelt haben; er bekannte sich der Körperverletzung schuldig, wurde zu einer Bewährungsstrafe, Sozialstunden und Aggressionstherapie verurteilt. Vor Kurzem musste sich der Sänger zudem mit Vergewaltigungs-Vorwürfen auseinandersetzen.

Chris Brown

Will man etwas Positives am Text von "Wobble Up" finden, könnte man den Song als Fortsetzung der erwähnten Therapie betrachten. Rappt Chris Brown seine Aggressionen, muss er sie vielleicht nicht mehr ausleben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)