David Hasselhoff singt jetzt auch auf Deutsch

Bevor David Hasselhoff ("Looking For Freedom") im Herbst auf Tour geht, bringt er ein neues Album heraus. Darauf zu finden sind nicht nur englische Titel, sondern auch ein deutscher Song.

Hasselhoff covert Udo Jürgens

Gegenüber "Bild" verrät er: "Ich habe eine Version von 'Mit 66 Jahren' von Udo Jürgens aufgenommen. Ich singe aber nur den Chorus auf Deutsch, die Sprache ist sonst einfach zu schwer für mich. Die Strophen sind auf Englisch. Die habe ich von Chris de Burgh, der schon mal eine englische Version des Songs aufgenommen hat."

Neben einigen alten Songs, unter anderem "Lips Like Sugar" von Echo & The Bunnymen, nahm er auch einige neue Lieder auf. "Es wird eine Kombination vom alten David Hasselhoff und dem neuen sein. Aber alle Songs, die mir anfangs von Songwritern angeboten wurden, passten nicht mehr zu mir. Sie waren mir zu sehr Schlager, zum Beispiel ein Lied über deutsche Mädchen. So etwas habe ich schon gemacht", so der "Baywatch"-Star.

Er kommt im Herbst nach Wien

Hasselhoffs Tournee startet am 2. Oktober in Hannover. Am 10. Oktober kommt er in die Wiener Stadthalle. Tickets gibt es HIER.

