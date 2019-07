Hasselhoff und Blümchen: Weltpremiere für Duett

Am Samstag veranstaltete Carmen Nebel ihre Urlaubsshow in Offenburg und lud munter Stars und Halbprominente aus mehreren Ländern ein.

Womit niemand rechnete war, dass die Weltpremiere eines neuen Songs ansteht.

Blümchen erfüllte sich einen Jugendtraum und machte gemeinsame Sache mit Baywatch-Badewaschl David Hasselhoff: "High Five zu einem Teenager-Ich", freut sich die Sängerin auf Instagram. Sie nahm mit David Hasselhoff das Duett "You Made the Summer Go Away" auf.

Die Premiere des Songs fand bei Nebel im TV statt:



Die Performance wurde mit lauten "Zugabe"-Rufen gefeiert. So viel deutsch verstand auch Hasselhoff, der im Jubel sichtlich aufblühte.

Ob der Song gut ist? Nunja, musikalisch kann er es auf jeden Fall locker mit "The Hoffs" alten Hits wie "Do The Limbo Dance" oder "Crazy for You" aufnehmen.

Blümchen, im richtigen Namen Jasmin Wagner, war in den 90ern mit ihren Eurodance-Hits die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin.

Ende März feierte sie ihr Comeback, "Heute.at" attestierte damals: "Blümchen zurück – und klingt wie vor 19 Jahren".

David Hasselhoff war nie weg und kommt auch immer wieder nach Österreich, um sich von seinen Fans feiern zu lassen. Erst kürzlich sorgte er beim Gumball-Rennen von Mykonos nach Ibiza für Stau in Europa, weil Polizisten (!) Selfies wollten.





