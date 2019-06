Ed Sheeran hat Bruno Mars, Eminem am Album

Justin Bieber ließ sich von Ed Sheeran einen riesigen Bären aufbinden. Die neue Single "I Don't Care" ist bereits erschienen. Doch Bieber ist nur die Spitze des Eisberges. Ed Sheeran hat für sein Collaborations (engl. Zusammenarbeiten)-Album mehr berühmte Stars bekommen als die Grammy-Verleihung. Bruno Mars, Cardi B und Stormzy sind nur drei der großen Namen (Tracklist siehe unten).



Sheeran wollte nur Partner, die bei ihm im Auto laufen

Der Video-Dreh mit Justin Bieber dürfte eine riesige Hetz' gewesen sein. Ed Sheeran sagte selbst, das sei die Idee hinter seinem neuen Album gewesen. Wenn er die Musik im Auto hat und sie gern hört, dann wollte er mit den Leuten etwas zusammen machen.

Er hätte die Möglichkeit gehabt, mit einem ganzen Haufen sehr berühmter Leute zusammenzuarbeiten, doch bei vielen hätte es absolut keinen Sinn gemacht.

Ed Sheeran und Charlamagne Tha God reden über das neue Album "No. 6 Collaborations Project)



Tracklist wie Billboard-Charts

Für sein "No.6 Collaborations Project" fragte er nur Stars, mit denen er wirklich etwas anfangen konnte. Das Line-up liest sich wie die Billboard-Charts.

Verrückte Idee mit Justin und Bruno Mars wird wahr

"Ich hatte diese verrückte Idee", lacht Ed. "Kannst du dich an Lady Marmalade erinnern? Wie wär's, wenn ich sowas mit [Justin] Bieber und Bruno [Mars] machen würde?"

Die Tracklist des neuen Albums beweist: Ed hat seine verrückte Idee wahr gemacht.

Tracklist

"Beautiful People" feat Khalid

"South of the Border" feat Camila Cabello & Cardi B

"Cross Me" feat Chance the Rapper & PnB Rock

"Take Me Back to London" feat Stormzy

"Best Part of Me" feat. Yebba

"I Don't Care" with Justin Bieber

"Antisocial" with Travis Scott

"Remember the Name" feat Eminem & 50 Cent

"Feels" feat Young Thug & Jhus

"Put It All on Me" feat Ella Mai

"Nothing on You" feat Paulo Londra & Dave

"I Don't Want Your Money" feat H.E.R.

"1000 Nights" feat Meek Mill & A Boogie Wit da Hoodie

"Way to break my Heart" feat Skrillex

"Blow" with Bruno Mars & Chris Stapleton

No.6 Collaborations Project erscheint am 12. Juni

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)