Veranstalter-Warnung für Ed Sheeran in Klagenfurt

Die Sanitäter und Notärzte werden vor dem Wörthersee-Stadion Überstunden machen müssen: Am Donnerstag und Freitag ist es auch in Klagenfurt saumäßig heiß, das Ed-Sheeran-Konzert wird für zigtausende Fans zur Härteprobe.

Qual der Wetter-Wahl: 31 Grad oder Gewitter

Am Donnerstag bekommt es in Klagenfurt bis zu 31 Grad, gerade am Nachmittag könnte es auch ein Gewitter geben. Doppelt blöd für die Besitzer der Konzertkarten. Denn dadurch, dass die Tickets personalisiert sind, warnt der Veranstalter schon vorher, dass es zu stundenlangen Wartezeiten kommen kann. "Aufgrund der Personen- und Ticketkontrollen ist mit längeren Einlasszeiten zu rechnen als üblich. Bitte plant eine möglichst frühzeitige Anreise ein!", kam im Vorfeld des Gigs die Warnung per Mail.

Man steht sich also schon die Beine in den Leib BEVOR man überhaupt ins Stadion kommt. Erst einmal drinnen, dauert es noch weitere Stunden, bis die Sonne endlich untergeht.

Sonnen- UND Regenschutz

Sonnenschutz UND Regenschutz sollte jeder dabei haben, sonst könnte es ein kurzes Konzertvergnügen werden. Übrigens: Wer kein Geld mit hat, hat bereits verloren. Plastikflaschen dürfen nicht mit ins Stadion, wer jedoch nichts trinkt, kann sich Ed Sheeran von der Bahre der Rettung aus anhören, denn der Einlass beginnt um 16 Uhr, danach steht man Stunden und Aberstunden in der prallen Sonne.

So eröffnete Ed Sheeran sein Deutschlandkonzert am Wochenende (22./23.6.)



Umpersonalisierung – so geht's

Noch länger wird die Warterei für jene, die ihr Ticket von jemandem anderen bekommen haben. Die personalisierten Tickets können vor Ort umpersonalisiert werden, doch das dauert.

Die Umpersonalisierung ist an den Veranstaltungstagen 28. bzw. 29.06.2019 ab 12 Uhr direkt im Stadion an den Kassen West und Süd möglich.

Der/die neue Besucher/in muss folgende Dokumente mitbringen:

•Original Bestellbestätigung des Auftrages

•Ausweiskopie des Originalkäufers bzw. der Originalkäuferin

•Lichtbildausweis des Besuchers/der Besucherin

Nur wenn alle Dokumente sowie gültige Tickets vorgelegt werden, kann die Umpersonalisierung durchgeführt und der Einlass ins Stadion ermöglicht werden.

Bei Verstoß gegen die AGB oder die vereinbarten Ticketweiterverkaufsvorgaben (nähere Infos HIER) ist eine Umpersonalisierung ausgeschlossen.

Gute Tipps:

■ Anreise: Es gibt zwar Parkplätze, diese sind aber nicht direkt beim Stadion. Stressfreier geht es mit den Buslinien 85 & 60 (Station Zaungasse)

■ Restkarten: gibt es noch für beide Abende. Diese müssen aber auf oeticket.at gekauft und personalisiert werden

Die Zugabe: Shape of You am Hockenheimring am Samstag (22.6.)

Die Setliste für Ed Sheeran in Klagenfurt:

Castle on the HillEraserThe A TeamDon't / New ManDiveBloodstreamI Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber cover)Tenerife SeaAll of the Stars / Hearts Don't Break Around Here / Kiss Me / Give Me LoveGalway GirlPoor Wayfaring Stranger / I See FireThinking Out LoudPhotographPerfectNancy MulliganSingShape of YouYou Need Me, I Don't Need You

(lam)