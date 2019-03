Fans prügeln sich bei Heinos Konzert blutig

Caramba, Caracho, dann floss Blut: Heino (80) spielte am Samstag in Köln vor 1.500 Leuten und legte mit einer Kampfansage los. Die berühmteste Schlager-Blondine Deutschlands (sorry, Helene) begann ausgerechnet mit einem Cover von "Tage wie diese" von den Toten Hosen (zur Erinnerung: Heino und Hosen-Sänger Campino beflegelten sich in der Vergangenheit heftig).

Hausverbot für Schläger

Eine Stunde später flogen dann im Publikum die Fäuste. Die Security musste zwei abgefüllte und blutige Fans hinausbefördern, Kratzspuren und Hausverbot inklusive, wie "express.de" berichtet.

Hannelore sang ihrem Heino Ständchen

Heino bekam davon allerdings kaum etwas mit. Er ließ sich erst von seiner Hannelore sein Lieblingslied "Für ihn soll's Rote Rosen regnen" vorsingen und mit Rosenblättern bewerfen, verabschiedete sich dann nach knapp zwei Stunden mit Rammsteins "Sonne".

