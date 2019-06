Schwanger? Jetzt spricht Helene Fischer Klartext!

Seit dem Ende ihrer letzten Monster-Tournee befindet sich die 34-Jährige in einer kreativen Pause und hat sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor wenigen Tagen stand sie bei einer privaten Geburtstagsfeier auf der Bühne. Fotos von dem Auftritt sorgten sofort für allerlei Gerüchte. War sie bei ihrer Tour noch komplett durchtrainiert, so wirkte sie auf den Aufnahmen etwas rundlicher. Fischer sei schwanger, hieß es gleich.

In einem langen Posting auf ihrem Instagram-Account nahm sie in witziger, fast schon selbstironischer Art und Weise dazu Stellung. "Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran - auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr - denn so schmeckt das Leben", sagt sie zu der leicht merkbaren Gewichtszunahme.

Gleichzeitig mit dieser Erklärung präsentierte Fischer auch einen neuen Song, den sie für den Kinofilm "Traumfabrik" aufgenommen hat, der am 4. Juli in die Kinos kommt. "See You Again" heißt das Stück. "Gerade als ich nichts erwartet hatte, bekam ich die Anfrage, den Titelsong zu einem wunderschönen Kinofilm zu singen. Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt", schwärmt sie davon.

"Macht’s gut, ihr Lieben, passt auf euch auf und ich melde mich hin und wieder", verspricht sie am Ende des langen Textes.

(baf)