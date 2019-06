Stolze J.Lo eröffnet Tour im Duett mit Tochter Emme (11)

Wenn der Papa Marc Anthony und die Mama Jennifer Lopez heißen, ist einem Gesangstalent in die Wiege gelegt. Bei Emme Anthony, J.Los 11-jähriger Tochter tifft das voll zu.

Zu ihrem 50. Geburtstag schenkt sich La Lopez eine Konzerttour. "It's My Party: The Live Celebration" ging am Freitag in The Forum in Los Angeles los.

Tochter Emme im Partnerlook zum Duett mit der Mama

Bei ihrem Song "Limitless" aus dem Film "Manhattan Queen" stand die Latina in einer roten Robe auf der Bühne. Plötzlich sahen die Zuschauer doppelt. Klein Emme kam im selben Kleid wie ihre Mutter on stage.

Lopez selbst postete auf Instagram einen Mini-Cliop vom Duett mit Emme. Man sieht der Mama ihren Stolz auf den talentierten Nachwuchs an.

Die Tonqualität lässt zwar zu Wünschen übrig, Anwesende waren aber von Emmes gesanglichen Fähigkeiten begeistert.

Auch Papa Marc Anthony schwärmte erst kürzlich in einem Interview über seine Kleine und verriet, dass Emme später auch einmal Musikerin werden will. Der Apfel fällt hier wirklich nicht weit vom Stamm.

