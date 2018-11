"Das ist mein Berg": Strolz als Gangstarapper

Diesmal hat der ehemaligen NEOS-Chef Matthias Strolz allerdings die sonst eher unfreiwillige Vermusikalisierung von Interviews mit einem vollkommen geplanten Auftritt durchbrochen.

"Mein Klostertal" heißt der Track, in dem Strolz in seinem Heimat-Hood herumspaziert und den Zuschauern seine Welt erklärt. "Das ist mein Feuerwehrauto", "das ist meine Autobahn", "das ist meine Schwester, eine meiner Schwestern", sind nur ein paar Beispiele aus dem Song.

Entfernt erinnert der ehemalige Spitzenpolitiker dabei an Propagandaauftritte von Nordkoreas Kim Jong-un, dessen Besuche in Fabriken im Internet unter dem Titel "Kim Jong-un looking at things" berühmt geworden sind.

Hymne auf den Block

Mit den Worten "Jeder große Rapper macht eine Hymne auf seinen Block. Also. Das ist mein #Klostertal", teilte Strolz sein Musikvideo auf Facebook.

Gemeinsam mit Kurt Razelli hat Strolz ein ganzes Album "Lost in Space" aufgenommen, das bereits Anfang live im Wiener Flex präsentiert worden ist.

So emotional war Strolz´Abschied aus der Politik:



Strolz tritt zurück

