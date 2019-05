Geht Madonna mit neuem Album wieder auf Tour?

Madonna hat im Gespräch mit dem "Billboard"-Magazin bestätigt, dass sie momentan an der Planung einer neuen Tour arbeitet. Jedoch gibt es dazu noch keine offizielle Ankündigung. Die Sängerin erzählte: "Wir haben darüber gesprochen. Es könnte ernst werden - denn wir hatten schon offizielle Treffen dazu".

Die Ikone wird ihr 14. Album "Madame X" am 14. Juni herausbringen, die Single 'I Rise' wurde diese Woche veröffentlicht. Die erste Single, die von dem neuen Album zu hören war, war "Medellin".

Bei den "Billboard Music Awards" stand sie damit zusammen mit Latino-Sänger Maluma auf der Bühne des MGM Grand Casinos in Las Vegas. Die "Queen of Pop" feierte dort ihr triumphales Comeback mit einer hochklassigen Performance, in der Hologramme der Sängerin auf der Bühne die Fans begeisterten.



