Mick Jagger erfolgreich am Herzen operiert

Laut einem Bericht des "Billboard"-Magazins erfreut sich Jagger nach dem Eingriff in New York, bei dem ihm eine Herzklappe ersetzt worden ist, bereits bester Gesundheit. Der Frontmann der Rolling Stones muss für ein paar Tage erholen und wird für etwaige Komplikationen überwacht, ehe er in häusliche Pflege entlassen werden kann.

Die Herzklappe wurde mittels Katheter über eine Arterie repariert. Der relative kleine Eingriff ersparte Jagger ein Öffnen des Brustkorbs.

Am 31. März haben die Stones angekündigt, die Daten ihrer "No Filter"-Tour in Nordamerika zu verschieben, um Jagger den Eingriff zu ermöglichen. Eigentlich hätte man schon im April loslegen sollen, jetzt startet die Tour im Juli.

(baf)