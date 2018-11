Rätsel um Rammsteins Wien-Konzert

Till Lindemann und seine Kumpanen machen es spannend. Anstatt ganz normal ihre Tourdaten und Konzerttermine zu verraten, lassen Rammstein ihre Fans raten.

Auf der Rammstein-Homepage werden gerade einmal zwei Gigs zum Jahreswechsel angekündigt - beide im mexikanischen Puerto Vallarta.

Davor steht noch die große Europatour an. Auf Twitter gaben Rammstein erste Hinweise auf ihre Konzertlocations. Gepostet wurden allerdings nur Fotos und der Hashtag #gebtfeinacht, aber weder Daten noch Orte.

Wer ein Foto erkennt, teilt den Ort dann mit den anderen Fans.

Das ist die Tour-Liste, die bisher mit Hilfe der Hinweise zusammengetragen werden konnte:

27. und 28. Mai 2019 Gelsenkirchen

8. Juni 2019 München

12. und 13. Juni 2019 Dresden

16. Juni 2019 Rostock

22. Juni 2019 Berlin

2. Juli 2019 Hannover

10. Juli 2019 Brüssel

13. Juli 2019 Frankfurt



Konzert in Wien

Eines der Bilder dürfte das Ernst-Happel-Stadion in Wien darstellen. Das Wien-Konzert wird am 22. August stattfinden. Der Vorverkauf startet am 8.11. um 10 Uhr. Tickets gibt's HIER



Weitere Tourorte, bei denen die Daten aber noch nicht sicher sind:

Gent (Belgien)

Antwerpen (Belgien)

Bern (Schweiz)

Paris (Frankfurt)

Moskau (Russland)

Rotterdam (Niederlande)

St. Petersburg (Russland)

Das neue Rammstein-Album soll noch im Dezember kommen, Till Lindemann veröffentlicht Anfang 2019 sein Soloalbum.



Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)