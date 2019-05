Song Contest 2019 – Das sind alle Teilnehmerlieder

41 Länder sind beim großartigen Gesangswettbewerb am Start und wollen durch die Songs ihrer Interpreten in die Fußstapfen von Netta folgen. Die Sängerin hat den ESC im vergangenen Jahr in Portugal mit ihrem Titel "Toy" gewonnen.

Bevor am 18. Mai das große Finale über die Bühne gehen wird, müssen sich 35 Länder, aufgeteilt auf zwei Semifinali, ausmachen, wer einen der noch offenen 20 Plätze erhalten wird.

Los geht es am 14. Mai mit Halbfinale 1. Dort werden 17 Länder am Start sein.

1. Zypern: Tamta - Replay



2. Montenegro: D mol - Heaven



3. Finnland: Darude - Look Away



4. Polen: Tulia - Fire of Love



5. Slowenien: Zala Kralj & GAsper Santl - Sebi



6. Tschechien: Lake Malawi - Friend of a Friend



7. Ungarn: Joci Pápai - Az én apám



8. Weissrussland: Zena - Like It



9. Serbien: Nevena Božović - Kruna



10. Belgien: Eliot - Wake Up



11. Georgien: Oto Nemsadze - Keep On Going



12. Australien: Kate Miller-Heidke - Zero Gravity



13. Island: Hatari - Hatrið mun sigra



14. Estland: Victor Crone - Storm



15. Portugal: Conan Osiris - Telemóveis



16. Griechenland: Katerine Duska - Better Love



17. San Marino: Serhat - Say Na Na Na



Im zweiten Halbfinale am 16. Mai sind es dann 18 Ländern, die um einen von dann noch zehn freien Plätzen im Finale singen werden. Auch Österreichs Hoffnung Paenda muss sich dann beweisen.

1. Armenien: Srbuk - Walking Out



2. Irland: Sarah McTernan - 22



3. Moldau: Anna Odobesc - Stay



4. Schweiz: Luca Hänni - She Got Me



5. Lettland: Carousel - That Night



6. Rumänien: Ester Peony - On A Sunday



7. Dänemark: Leonora - Love Is Forever



8. Schweden: John Lundvik - Too Late For Love



9. Österreich: Paenda - Limits



10. Kroatien: Roko - The Dream



11. Malta: Michela Pace - Chameleon



12. Litauen: Jurij Veklenko - Run With The Lions



13. Russland: Sergey Lazarev - Scream



14. Albanien: Jonida Maliqi - Ktheju tokes



15. Norwegen: KEiiNO - Spirit in the Sky



16. Niederlande: Duncan Laurence - Arcade



17. Nordmazedonien: Tamara Todevska - Proud



18. Aserbaidschan - Chingiz - Truth



Aus den oben genannte 35 Teilnehmersongs schaffen es insgesamt 20 ins große Finale am 18. Mai. Sechs Länder stehen schon fix dort. Die sogenannten Big 5 und das Austragungsland Israel. Die Lieder der Finalteilnehmer findet ihr HIER.

(baf)