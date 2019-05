Song Contest 2019 - Diese 26 Songs hört ihr im Finale

Das wichtigste gleich zu Beginn - das Finale des Eurovision Song Contest 2019 geht heuer erstmals seit dem Ausscheiden von Natália Kelly im Jahr 2013 ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Trotz eines wunderbar schönen Auftritts konnte sich Paenda nicht für einen der 26 Finalplätze qualifizieren. Ihr wurden sozusagen schon früh ihre "Limits" aufgezeigt.

Die Konkurrenz im zweiten Halbfinale war einfach zu groß. So können es sich die heimischen Fans ohne patriotischen Mentalstress am Samstagabend vor den Fernsehapparaten gemütlich machen. Mit Conchita wird die Veranstaltung in Tel Aviv sowieso durch österreichische ESC-Prominenz geadelt.

Im insgesamt 26 Teilnehmer umfassenden Finalfeld gibt es einen ganz großen Favoriten. Duncan Laurence aus den Niederlanden zählt für viele Fans zum bereits sicheren Sieger. Auch die Wettanbieter haben seinen Song "Arcade" schon jetzt als Sieger auf der Rechnung. Seine Gewinnchance beträgt grandiose 40 Prozent.

Auf Platz 2 der Quotentabelle, die auf Eurovisionworld.com zu finden ist, befindet sich momentan Australien, mit einer Gewinnchance von "nur mehr" 11 Prozent. Schweden, Russland, die Schweiz und Italien haben demnach nur mehr geringe Außenseiterchancen.

Wer sich nun über das kristallerne Mikrofon freuen darf und die Ehre haben wird, den Song Contest in sein Heimatland zu holen, wird sich am Samstagabend in Tel Aviv weisen. Eines steht schon fix fest, Österreich wird es nicht sein.

Spanien: Miki - La Venda



Frankreich: Bilal Hassani - Roi



Israel: Kobi Marimi - Home



San Marino: Serhat - Say Na Na Na



Griechenland: Katerine Duska - Better Love



Estland: Victor Crone - Storm



Island: Hatari - Hatrið mun sigra



Australien: Kate Miller-Heidke - Zero Gravity



Serbien: Nevena Božović - Kruna



Weißrussland: ZENA - Like It



Tschechien: Lake Malawi - Friend of a Friend



Slowenien: Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi



Zypern: Tamta - Replay



Deutschland: S!sters - Sisters



Italien: Mahmood - Soldi



Schweiz: Luca Hänni - She Got Me



Dänemark: Leonora - Love Is Forever



Schweden: John Lundvik - Too Late For Love



Malta: Michela - Chameleon



Russland: Sergey Lazarev - Scream



Albanien: Jonida Maliqi - Ktheju tokes



Norwegen: KEiiNO - Spirit In The Sky



Niederlande: Duncan Laurence - Arcade



Nordmazedonien: Tamara Todevska - Proud



Aserbaidschan: Chingiz - Truth



Großbritannien - Michael Rice - Bigger Than Us



