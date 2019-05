Song Contest 2019 - Singt sich Paenda ins Finale?

Denn dann steigt auch Paenda mit ihrem Song "Limits" in den Wettbewerb ein, um sich einen der zehn noch vakanten Finalplätze zu sichern.

Umfrage Kommt Paenda ins ESC-Finale? Ja, das schafft sie fix.

Nein, keine Chance.

Wer ist Paenda und in was für ein Finale soll sie kommen?

Insgesamt gehen im zweiten Halbfinale 18 Länder an den Start. Nach dem musikalisch eher mauen ersten Semifinale kann das Niveau der Darbietungen nur besser werden.

Das wiederum senkt die Chancen für Paenda, ins Finale aufzusteigen. Denn die Wettquoten machen der 31-jährigen Steirerin im Vorfeld ihres Auftritts leider keine allzugroßen Hoffnungen.

ESC 2019 - Paenda

Mit Schweden, Holland, Russland, Aserbaidschan, der Schweiz und Malta sind am Donnerstag gleich fünf Teilnehmer am Start, denen man einen Sieg ungleich mehr zutraut als Paenda.

Aber vielleicht blüht uns ja eine Überraschung und Paenda findet sich wider den Erwartungen doch unter den 26 Kandidaten, die sich im großen Finale den Eurovision Song Contest 2019 ausmachen. Alle Informationen findet ihr auf jeden Fall in unserem LIVETICKER!

Die 17 Teilnehmer von Halbfinale 2

1. Armenien: Srbuk - Walking Out



2. Irland: Sarah McTernan - 22



3. Moldau: Anna Odobescu - Stay



4. Schweiz: Luca Hänni - She Got Me



5. Lettland: Carousel - That Night



6. Rumänien: Ester Peony - On A Sunday



7. Dänemark: Leonora - Love Is Forever



8. Schweden: John Lundvik - Too Late For Love



9. Österreich: Paenda - Limits



10. Kroatien: Roko - The Dream



11. Malta: Michela - Chameleon



12. Litauen: Jurij Veklenko - Run With The Lions



13. Russland: Sergey Lazarev - Scream



14. Albanien: Jonida Maliqi - Ktheju tokes



15. Norwegen: KEiiNO - Spirit In The Sky



16. Niederlande: Duncan Laurence - Arcade



17. Nordmazedonien: Tamara Todevska - Proud



18. Aserbaidschan: Chingiz - Truth



(baf)