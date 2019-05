Vengaboys dank Ibizagate auf Platz 1 der Charts

Die Vengaboys und ihr Hit "We're Going To Ibiza" aus dem Jahr 1999 schafften dank des von deutschen Medien veröffentlichten Videos von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ein plötzliches Comeback in den Charts.

Der Eurodance-Partysong wurde dank seines Titels zum offiziellen Soundtrack der Protestfeiern rund um den Fall der türkis-blauen Regierung. Denn Ibiza ist bekannlich jene Baleareninsel, auf der die beiden ehemaligen FPÖ-Granden übermütig in eine Video-Falle tappten.

Vengaboys freuen sich

Auf ihrem Instagram freute sich das Quartett aus den Niederlanden über die Ehre, die ihrem Song zwanzig Jahre nach Veröffentlichung zuteil wird. Sie wissen, warum ihr "Positivsoundtrack" in Österreich die Nummer 1 ist.





(baf)