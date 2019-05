"Batwoman" erste lesbische Superheldin

Ruby Rose ("Orange is The New Black") wird also als Bruce Wayne/ Batmans Cousine Kate Kane/Batwoman in Gotham City Verbrechern das Leben schwer machen.

DC-Serienuniversum

Im DC-Serienuniversum "Arrowverse" ("Arrow", "Supergirl", "The Flash" u.a.) gab es zwar auch schon bisher einige homosexuelle Helden, "Batwoman" wird aber die erste lesbische Superheldin mit eigener Serie, was Rose, die selbst auf Frauen steht, besonders stolz macht.

"Batwoman" wird in den USA den Sendeplatz von "Arrow" übernehmen, das Ende des Jahres nach der 8. Staffel auslaufen wird.

(red)