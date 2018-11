"Bachelorette" Nadine und Alexander kein Paar mehr

Schon wieder trennt sich ein Paar, dass sich über die Couple-Show "Bachelorette" kennen- und kurzzeitig vermutlich auch liebengelernt hat.

Nadine Klein und Alexander Hindersmann haben auf Instagram ihre Trennung bekanntgegeben. Knapp zwei Monate, nachdem sie ihre Beziehung gleichzeitig mit dem Staffelfinale öffentlich machen durften, ist der Zauber auch schon wieder verflogen.

"Wir haben in den letzten Tagen & Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", erklärt Alexander in seinem Posting. Demnach dürfte die 32-jährige Münchnerin den Schlussstrich gezogen haben.

Über der letzten Rose scheint somit tatsächlich so etwas wie ein Fluch zu liegen. Kein einziges Paar, das sich über "Bachelor" oder "Bachelorette" gefunden hat, ist noch liiert.

