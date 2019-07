"Akzent ist homo": Ösi-Bashing bei "Bachelorette"

Bei der Auftaktfolge der Bachelorette waren es die dümmlichen Sex-Sprüche von Yannic, die die Zuschauer amüsierten. Doch trotz "Ich bums alles" und Co. war es der Österreicher Daniel, der am meisten von der blonden Gerda beeindruckt war. Im Laufe von Folge zwei wurde er zum Hassobjekt für einige Mit-Kandidaten.

Salzburger kurz vorm Heulen

Für Daniel begann die Folge mit einer Schlappe. Beim romantischen Frühstück grabschte er nach Gerdas Hand und flötete, wie wunderhübsch sie seien. Gerda fand das wohl eher affig. Jedenfalls nahm sie stattdessen den Münchner Manager Fabio mit auf einen Helikopterflug. Romantiker Daniel war den Tränen nahe.

"Ich hätte dich gefi***!"

Er saß angepisst in der Villa und legte sich mit Fitness-YouTuber Oggy an. Nachdem er einen Apfel nach ihm warf, war der kurz vorm Explodieren. "Sei froh, dass du nicht getroffen hast, ich hätte dich gefi***!", ging er auf Konfrontationskurs. Freunde werden die beiden nicht mehr.

Am nächsten Tag bekam der Salzburger die nächste Chance. Gerda ließ alle Männer antreten. Sie mussten sich im Planking messen. Ausgrechnet Großmaul und Bodybuilder Yannic gab als erstes auf. Seine Begründung: "Ich mach mich doch nicht zum Affen für die Frau." Fabio, der Gewinner vom Vortag, war fast unmittelbar nach ihm aus dem Spiel. Es ging mit Reifenwechseln, Liegestütze und Zwiebelschneiden weiter. Beim Feueranzünden entschied dann Daniel das Rennen für sich und durfte mit Gerda Abendessen.

Bachelorette beleidigt Daniel

Dort beleidigte sie ihn gleich. Sie fragte ihn nach seinem Beruf. Gleitschirmpilot, informierte der Salzburger. "Ich dachte, er sei richtiger Pilot." Das gefiel ihm gar nicht. "Was ist schon ein richtiger Pilot?", maulte er hinterher.

Der Akzent ist so homo

Während des Dates lästerten seine Mitbewohner hinter Daniels Rücken. Vor allem sein Dialekt reizte sie. "Der Akzent ist so homo."

Die Bachelorette:

Bachelorette 2019 - Gerda Lewis

Yannik hat 2,5 Freundinnen – zusätzlich zur Bachelorette

In Gerdas Abwesenheit kochte in der Männer-Villa das Testosteron hoch. Yannic plauderte freimütig über seine 2,5 Beziehungen, die der eigentlich hat. Er habe zwei Freundinnen und eine, die er noch nicht so lang kenne. Seine Mädels kennen sich zwar nicht, wissen aber voneinander. "Ich führe mehrere Beziehungen, aber es ist immer noch Platz für eine mehr.", erklärt er, warum er sich trotzdem bei der "Bachelorette" beworben hat.

Deutsche Eiche vs. österreichisches Wildschwein

Am nächsten Abend kam der nächste Österreicher-Diss. Man muss zugeben, Daniel hat es verdient. Er lästerte lautstark hinterrücks über Fabio. Der reagierte sauer: "Was stört es eine deutsche Eiche, wenn sich ein Wildschwein an ihr kratzt?"

Daniel briet die Bachelorette auf Teufel komm raus an. Der war das unangenehm. Sie wurde ihn nicht los, obwohl sie lieber mit anderen geplaudert hätte. Keine gute Strategie vom Österreicher.

Er: Ratte, sie: Mäuschen

"Eine Ratte bleibt eine Ratte", kommentierte Oggy. Die Männer wollten Gerda von Daniel wegbekommen. Der verabschiedete sich von Gerda mit den Worten "Ziemliches Geriss um dich, Mäuschen."

"Ich weiß nicht, was mit Daniel los ist", wunderte sich Marco aus München. "Der geht momentan jedem auf die Nerven, das muss nicht sein."

Obwohl sich einige der Kampfhähne ordentlich aufplusterten bekam die erste Rose des Abends der ruhige Polizist Tim.

Fabio verlässt die Sendung

Am Schluss bot Gerda Fabio eine Rose an. Doch der lehnte ab. Er hatte die Bachelorette gefragt, warum sie glaube, besonders zu sein. Eine befriedigende Antwort bekam er nicht. Für ihm war Gerda damit durchgefallen. Er ging freiwillig.

Hass-Kandidat Daniel bekommt die letzte Rose

Zum Ärger einiger Kandidaten bekam Österreicher Daniel die letzte Rose. "Fuck. Du bringst mi um", umarmte er die Bachelorette. "Ratte", kommentierte Oggy erneut.

Yannik flog raus. Er wolle jetzt heim zu seinen zwei Freundinnen, "Sauna ballern und in die Shisha-Bar gehen". Auch Fabiano musste gehen. Alle bisher ausgeschiedenen Kandidaten gibt's am Schluss der Kandidaten-Fotoshow ganz oben.

Die Fotos aus der ersten Folge:

Bachelorette 2019: 1. Folge 17.07.2019





(lam)