Vera stand Beate (36) an Irenes Todestag bei

Vera Int-Veen (51) hilft einem ihrer bekanntesten TV-Schützlinge durch schwere Zeiten – auch nach den gemeinsamen Dreharbeiten.

Die Moderatorin hatte lange Zeit versucht, Teilnehmerin Beate Fischer (36) bei Schwiegertochter gesucht in einer Beziehung unterzubringen und dabei auch deren Mutter Irene kennengelernt.

"Da kommt ganz viel wieder hoch"

Am 11. Jänner 2017 starb die Mama von Kultkandidatin Beate, worauf sich Letztere aus dem Format zurückzog. Bis heute hält sie allerdings den Kontakt zu Vera.

Als sich vor Kurzem der Todestag zum zweiten Mal jährte, konnte Beate auf den Beistand der TV-Kupplerin zählen. "Jeder, der mal einen engen Menschen verloren hat, der weiß ja, wie solche Tage sind: Da kommt ganz viel wieder hoch," so Vera zu "Promiflash".

Ganzes Team fängt Beate auf

Da sie alle in einem ganz guten Kontakt stehen würden, "fangen wir sie auch alle auf, also auch im Team", erklärt die Moderatorin beim "Sheegoo by Myabi Kawai"-Event auf der Berlin Fashion Week weiter.

