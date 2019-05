Blinder Autist begeistert bei "America's Got Talent"

Die US-amerikanische Casting-Show "America's Got Talent" zieht immer wieder außergewöhnliche Talente an. So auch Kodi Lee. Der junge Mann ist seit Geburt an blind und autistisch. Doch wie seine Mutter, die ihn auf die Bühne begleitet, erzählt, ist er trotzdem "ein Entertainer".

Als sich Kodi ans Klavier setzt, weiß seine Mutter bereits, dass er das Publikum umhauen wird. "Go Boom!", sagt sie ihm noch, bevor sie ihn loslegen lässt. Und wie er loslegt!

Nicht nur das Publikum, auch die Jury, ist ob der fantastischen Gesangsleistung des jungen Mannes begeistert. Es gibt Standing Ovations, viele haben Tränen in den Augen.



(hos)