Frenkie Schinkels will Stefan Petzner motivieren

Auf Facebook postete der 56-jährige Schinkels ein etwas schräges Video, mit dem er Stefan Petzner zu einer besseren Leistung am Tanzparkett motivieren möchte. Der ehemalige Politiker glänzte in den ersten beiden Shows nicht gerade mit Können oder Talent und wurde dementsprechend von der Jury abgestraft.

Das will Schinkels jetzt ändern. Für das Video hat sich der Zweitplatzierte aus dem Jahr 2012 extra in ein Tanz-Outfit geworfen. Gemeinsam mit einem Plastik-Skelett hält er dann eine Motivationsrede, in der Schinkels dem noch etwas hölzernen Petzner verbal in den Allerwertesten tritt. Dann legt er mit der knöchernen Partnerin noch ein paar Tanzschritte hin.

Ob der skurrile Auftritt Stefan Petzner, der mit Schinkels' ehemaliger Tanzpartnerin Roswitha Wieland durch die Show tanzt, zu besserer Leistung anspornen kann, wird sich am Freitag zeigen.

(baf)