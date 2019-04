Bitterböse Sarkissowa kriegt Petzner nicht los

Das erste Paar Virginia und Alexandra hatte es schwer, immerhin warteten alle gespannt auf Stefan Petzners Auftritt und seine erste Konfrontation mit Jurorin Karina Sarkissova nach dem Social-Media-Eklat, bei dem sie sich gegenseitig nichts schenkten. Der ORF ließ ihn gescheiterweise erst ganz zum Schluss auftreten. Die Sendungsmacher wussten, genau, dass vorher keiner wegschaltet. Dass etwas vorgefallen war, merkte man an Sarkissovas ausgesuchter Höflichkeit – zumindest zu Beginn. Schon beim Auftreten der Jury war bei ihr im Vergleich zu den Kollegen der Applaus gedämpfter.

Virginia Ernst und Alexandra Scheriau eröffneten mit einem Jive und Alexandra versuchte mit allen Mitteln, die Aufmerksamkeit des "Dancing Stars"-Publikums zu fesseln. Sie versuchte es mit dem "Balzverhalten der Tiere". Wer sich jetzt etwas Schweinisches vorstellt, wird enttäuscht sein. Es war ein Pfauenschrei. Sie ertanzten sich tapfer 24 Punkte.

Virginia Ernst und Alexandra Scheriau ertanzen sich mit ihrem Jive ein "SOS" und betonen das mit rot-weiß-roten Schwimmreifen.#DancingStars pic.twitter.com/byXhl5mzMn — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 5. April 2019

Monty Pythons brachten Soso kein Glück

Toller Song, keine so starke Leistung: Soso Mugiraneza bekam für seinen Slowfox mit Helene Exel zu Monty Pythons "Always Look On The Bright Side of Life" keine guten Kritiken. Sie schafften nur 16 Punkte, dabei hatte sich Soso so gefreut, weil er vergangene Woche endlich gute Kritiken bekommen hatte.

Geiler Samba und Sarkissovas erste Unsicherheit

Michael Schottenberg und seine Conny Kreuter tanzten Samba zu "Black Horse & Cherry Tree" von KT Tunstall. Jurorin Karina Sarkissova durfte bewerten und zeigte eine kurze Unsicherheit. "Habe ich Sie beleidigt?" Nach dem Intermezzo mit Stephan Petzner letzte Woche legt sie ihre Worte diesmal offenbar etwas mehr auf die Goldwaage. Dabei sagte die Ballerina durchaus nichts Schlechtes. Balasz Ekker wurde noch viel deutlicher. Er fand es unfair, dass jemand mit so einem Bauch und in diesem Alter so einen "geilen Samba" tanzt – 31 Punkte.

Ist mit Michael Schottenberg nicht gut Kirschen essen? Conny Kreuter wird das wohl sofort verneinen, bringen die beiden doch einen schwungvollen Samba aufs Parkett.#DancingStars pic.twitter.com/yBQrUnm8MU — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 5. April 2019

Die Boxweltmeisterin Nicole Wesner und Dimitar Stefanin hatten nach der 10-Punkte von vergangener Woche einen Durchhänger. Deshalb trotz Lady Gagas "Shallow" gab's für die Rumba "nur" 28 Punkte. Der Motivationstrainer Peter Hackmair und Julia Burghardt schafften mit ihrem Jive 30 Punkte.

Rekord für Lizz Görgl

Ski-Weltmeisterin Elisabeth Görgl trat mit Thomas Kraml in der österreichischen Königsdisziplin an. Gemeint ist diesmal nicht das Schifahren, sondern der Walzer, wenn auch der langsame. Damit schaffte Lizz 35 Punkte und damit einen Rekord!

"Russische Granatenangriffe"

"Friedlich bleiben, Krönchen richten, weitergehen", war Stefan Petzners Motto. Da er aber bei seiner Rumba "Golden Eye" nicht die Prinzessin, sonder der Agent ihrer Majestät sein sollte, konnte er sich Seitenhiebe gegen diverse russische Granatenangriffe aber nicht verkneifen.

Stefan Petzner und Roswitha Wieland versuchen sich mit einer Rumba zu "Goldeneye" - ob der Gesichtsausdruck wohl von einem Bond-Bösewicht entliehen ist?#DancingStars pic.twitter.com/3uoW4qISff — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 5. April 2019

Petzner-Kritik: Balasz sagte gar nichts, Nicole lachte peinlich berührt ...

Petzner kann wirklich nicht tanzen, Roswitha ließ ihn deshalb bei der Choreografie viel stehen. Karina meinte nur "pass auf, was du sagst!", bevor Balasz Ekker seinen Kommentar abgeben sollte. Bei der Jury-Wertung zeigte der Juror deshalb vor, wie es gehen sollte. "Der Anfang war cool", lachte Nicole und wusste nicht so recht, was sie tun sollte. "Es gab eine halbe Pose, da dachte ich, das könnte eine Rumba sein, so in der Mitte. Rosi, du warst phantastisch." Stefan hingegen schlug sie vor, besser aufzupassen. "Da fehlt noch einfach zu viel". Dann würgte Moderatorin Mirjam Weichselbraun das Gespräch schnell ab.

... bitterböse Karina hatte das letzte Wort

Karina durfte - außer ihrem außerplanmäßigen Einwurf - bei der Jurykritik kein Wort sagen. Ihre Standpauke kam bei der Punktevergabe. "Nach wie vor können Sie zwei Sachen nicht – sich beherrschen und tanzen." Sie sagte klar und mit steinerner Miene, sie hätte sich eine Entschuldigung erwartet.

Jury hasst Petzner, das Publikum liebt ihn

Die Jury gab geschlossen je einen Punkt. Insgesamt ein vernichtendes Ergebnis – nur vier Punkte für Stefan Petzner. Petzner dürfte sich aber ins Herz der Österreicher getwittert haben. Trotz katastrophaler Jurywertung, schlugen Stefan und Roswitha Comedian Soso.

Kommende Woche geht der Nervenkrieg Karina Sarkissova gegen Stefan Petzner also weiter.

Gemeinsam tanzten alle Dancing Stars ihren ersten Gruppentanz zum Austin Powers Soundtrack.

#DancingStars: "Austin Powers"-Gruppentanz, sieben Paare und eine Entscheidung! Es wird spannend im #ORF-Ballroom – wer wird von Jury und Publikum in die nächste Runde gewählt? Live um 20.15h in #ORFeins.https://t.co/r8qdvlZ7oc pic.twitter.com/GC2enTzpqf — ORF (@ORF) 5. April 2019

