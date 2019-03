Petzner ätzt per Twitter gegen 'Dancing Stars'-Jury

Bei der dritten Show von "Dancing Stars" flogen Martin Leutgeb und Manuela Stöckl raus. Ihr Jive zu Elton Johns "I'm Still Standing" kam nicht gut genug an.

Umfrage Finden Sie die Jury-Kritik an Stefan Petzner zu hart? Ja, eindeutig. Das war nicht mehr sachlich, nur noch böse

Nein, Petzner kann wirklich nicht tanzen. Wer keine Kritik verträgt, sollte bei einem Format wie "Dancing Stars" nicht mitmachen

Stefan wer?

Letzter Auftritt für Martin Leutgeb:



Martin Leutgeb brilliert mit seiner Partnerin Manuela Stöckl als verloren gegangener Zwillingsbruder von Elton John. #DancingStars pic.twitter.com/9bkyz8uEPV — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 29. März 2019

Leutgeb muss gehen, Petzner wird verbal niedergemetzelt

Martins Abschied ging aber unter, denn ein anderer Kandidat, Dauerschlusslicht Stefan Petzner, wurde von der Jury regelrecht vernichtet. Das geht sogar vielen Sehern zu weit, die keine Fans von ihm sind. Am meisten fuchst die heftige Kritik aber ihn selbst.

Roswitha Wieland versucht, @stefan_petzner mithilfe ihres glitzernden, roten Kleides zum Tango zu überreden. Hat sie es geschafft? Entscheidet selbst!#DancingStars pic.twitter.com/w2RQThUgR7 — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 29. März 2019

Er kann nicht tanzen, aber ...

Bei seinem Tango war Stefan Petzner so geschmeidig wie ein Bügelbrett. Roswitha Wieland und ihr Promi bekamen nur sechs Punkte und mussten sich von der Jury gehörig abkanzeln lassen. "Zeitverschwendung" ätzte Karina Sarkissova. Dirk Heidemann wurde regelrecht blumig und zog sogar Außerirdische mit ins Tanzgeschehen: "Wenn die Aliens uns angreifen, dann braucht Stefan nur seinen Tango tanzen und dann hauen die wieder ab."

Petzners Retourkutsche per Twitter

Der gescholtene Petzner will sich den rüden Ton nicht gefallen lassen. Er haute nach der Show in die Tasten und präsentierte der Jury die Rechnung auf Twitter. Er findet, Sarkissova, Heidemann, Ekker und Hansen seien beleidigend, die Kommentare nur noch reines "Gehate".

fassungslosigkeit hinter kulissen - auch bei manch tanzprofi - über diese jury. denn a: es war eine steigerung zu letzter woche! und b: nach videoanalyse sagen mir viele: war sicher net nix, da war tango da! kritik okay, liebe jury, aber das war nur mehr gehate und beleidigend! — Stefan Petzner (@stefan_petzner) 29. März 2019

Der Promi steht mit seiner Meinung nicht allein da. Auf Twitter wird unter dem Hashtag #DancingStars mehr über die Juroren als über die Tänzer geschimpft.

Auch als NICHT-Petzner-Fan: wenn der @ORF und @ORFDancingStars den @stefan_petzner nich mögen, dann hätten sie ihn nicht zu #DancingStars einladen sollen. Diese Demütigung seitens der Wertungsrichter ist nur mehr peinlich! Gäbe es einen anderen, der mind. genauso schlecht ist. — Daniel Jägerbauer (@DJaegerbauer) 29. März 2019

Ich vermisse die sachliche Kritik von Ekker-Netbal-Schäfer Elmayer und Burns-Hansen. Da ging es noch und tanzen. #dancingstars — Jako. (@Weilwegenjakob) 29. März 2019

Auch wenn Petzner kein Bewegegungsgenie ist, muss sich Sarkissova nicht so arrogant geben #DancingStars — SaBiii☀️ (@Ibinanodo) 29. März 2019

Jetzt tut mir sogar der #StefanPetzner leid. Ich bin echt ein Gutmensch.#dancingstars — Christine Schönherr (@ChriSchoenherr) 29. März 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)