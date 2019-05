Die "Watchmen" kündigen den Weltuntergang an

"Watchmen" gilt als beste Graphic Novel aller Zeiten und zugleich als unantastbarer Klassiker. Dass Hollywood einen Film daraus machte, erachteten nicht nur die Fans, sondern auch die Comic-Ikone Alan Moore (er schrieb den Text von "Watchmen", Dave Gibbons sorgte für die Illustrationen) als Übergriff. Wenig überraschend floppte die bildgewaltige Adaption von Zack Snyder ("300", "Batman vs. Superman") an den Kinokassen.

HBO verwandelt den Stoff nun trotzdem in eine Serie. Damon Lindelof, das Mastermind hinter dem Hitformat "Lost" und selbst ein "Watchmen"-Superfan, zieht die kreativen Strippen. Es ist ein riskantes Projekt, vom Rohrkrepierer bis zum gefeierten Publikumsmagneten ist alles möglich. Eine vorläufige Standortbestimmung wird die Reaktion auf den ersten Trailer der Serie geben, der seit Kurzem im Netz kursiert.

Watchmen

Alte Helden im Kalten Krieg

Die Graphic Novel spielt in einer alternativen Realität, in der die USA dank Dr. Manhattan, ein zum allmächtigen Überwesen mutierter Wissenschaftler, den Vietnamkrieg gewonnen haben. Der unzerstörbare, leuchtend blaue Mann gehört zu einer Truppe selbsternannter Gesetzeshüter, den sogenannten Watchmen.

Mitte der Achtziger, am Höhepunkt des Kalten Kriegs, haben sich die in Ungnade gefallenen Watchmen längst aufgelöst. Als einer von ihnen ermordet wird, versammeln sich seine alten Kollegen unter der Führung des einzig noch aktiven Mitglieds Rorschach. Gemeinsam decken sie eine Verschwörung auf, die Millionen von Menschenleben kosten könnte.

Düster durch und durch

Die HBO-Serie spielt dreißig Jahre nach diesen Ereignissen. Im ersten Trailer legt sich eine Miliz in schwarz-weißen Masken (die an Rorschachs Kostüm erinnern) mit Kleinstadtcops an. Von den früheren Watchmen ist nur Adrian Veidt alias Ozymandias (Jeremy Irons) zu sehen.

Das im Clip allgegenwärtige Tick-Tack ist ein Hinweis auf die Weltuntergangsuhr, die auch schon in der Graphic Novel eine wichtige Rolle spielte. Sie zeigt an, wie knapp die Menschheit vor ihrer selbstverschuldeten Auslöschung steht. (In der echten Welt steht sie übrigens schon auf zwei vor zwölf.)

Düster geht es aber nicht nur inhaltlich zu, auch die Bildqualität des Trailers drückt auf die Stimmung. Wie zuletzt bei "Game of Thrones" lässt sich das Geschehen nicht einwandfrei erkennen. Vielleicht, weil laut "Collider" die beiden GoT-Kamermänner Chris Seager und Gregory Middleton in der "Watchmen"-Crew sind.

Wann die Serie Premiere feiern soll, verriet HBO übrigens noch nicht.

(lfd)