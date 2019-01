Camper verschwören sich gegen Favoritin Evelyn

Wie sehr die Nerven im Camp kurz vor dem Finale blankliegen, hat sich an Tag 13 gezeigt. Schon etwas gereizt vom Essensentzug und dem Lagerkoller nach fast zwei Wochen im australischen Busch haben die verbleibenden Camper ein Opfer auserkoren. Man schießt sich auf Evelyn, das vermeintlich schwächste Glied der Gruppe, ein.

Beim Zuschauen lassen sich (natürlich eingeschränkt durch die von RTL ausgestrahlten Schnittbilder) schön die gruppendynamischen Prozesse erkennen. Angeführt von Yotta und dem Currywurstmann sowie Doreen versucht man, die 30-jährige Blondine fertigzumachen.

Speziell Chris Töpperwien hat bei der Bestrafungsaktion, während der Evelyn am Lagerfeuer die Campregeln laut vorlesen musste, schon fast faschistoide Züge an den Tag gelegt. Der Rest der Gruppe zog mit.

Etwas zurückhaltender als so manch anderer gaben sich Peter und Felix beim Evelyn-Bashing. Sie scheinen sich nicht ganz so urinstinktiv von ihr bedroht zu fühlen. Denn wenn momentan jemand der aussichtsreichste Kandidat auf den Titel Dschungelkönigin ist, dann doch wohl Evelyn Burdecki. Mit ihrer liebenswürdig verpeilten Art hat sie das Publikum auf ihre Seite gebracht.

Und genau die kaufen ihr die meisten Leute im Camp aber nicht mehr so richtig ab. Man vermutet, dass die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin eine große Show abzieht. Und wenn es so sein sollte, macht sie damit alles richtig. Denn man darf nicht vergessen, dass das Dschungelcamp eine Unterhaltungsshow ist. Wer die TV-Zuschauer am besten unterhält, hat die größten Chance auf den Sieg.

Wir tickern bis zum bitteren Ende: Alle Infos, Intrigen und Peinlichkeiten - Der LIVE-Ticker zum großen Dschungelcamp-Finale 2019 am Samstag, den 26. Jänner ab 22 Uhr.



