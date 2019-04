Dschungel-Doreen spuckt Kollegen ins Essen

Gleich vorweg: Wirklich gesehen haben die Sendung die wenigsten, sogar "Police Academy III" hatte in der x-ten Wiederholung mehr Seher als "Das perfekte Dschungel Dinner". Das könnte daran liegen, dass die vier Ex-Dschungelcamper alles andere als die Stars der Sendung waren.

Doreen Dietel, Sandra Kiriasis, Chris Töpperwien und Domenico de Cicco sind so spannend wie ein Stück Brot. Hätte man wenigstens Curry-Chris mit Erzfeind Bastian Yotta zusammengesperrt oder Domenico de Cicco mit Ex-Freundin und Dschungel-Gewinnerin Evelyn Burdecki, aber nix da.

Dinner wurde zur Dschungel-Prüfung

Trotzdem entwickelte sich die Folge zur Grusel-Sendung, das Essen von Doreen Dietel zur Dschungel-Prüfung. Die anderen drei bekamen davon leider nichts mit, die Zuschauer allerdings schon.

Doreen gewann ...

Doreen servierte Saibling, Thai-Curry mit Pute und Kaiserschmarrn. Den anderen schmeckte es vorzüglich, sie gewann. Im Dschungel hatte es nur für den 7. Platz gereicht.

... trotz Spucke im Essen

Was hinter den Kulissen ablief, drehte den Zuschauern den Magen um. Dass Dietel mit ihren Fingern in den Honig grapschte – was solls, das macht Jamie Oliver auch. Als sie die Limetten mit den Zähen ausdrückte, verging Hygienefanatikern der Appetit und als ihr ein Stück Rote Rübe aus dem Mund in den Kaiserschmarrn-Teig plumpste, kippte die Stimmung bei den Zuschauern. Doreen versuchte noch nicht einmal, das vorgekaute Stück zu finden. Stattdessen wurde es geschwind untergerührt.

Doreen jammert nach Shitstorm

Auf Instagram wurde ihr die Rechnung präsentiert. Das Urteil der Hater fiel - wie man sich vorstellen kann - brutal aus. Doreen sieht das gar nicht ein. Doreen erklärte 24 Stunden nach der Ausstrahlung via Instagram, sie sei krank gewesen und zugedröhnt von den Medikamenten. "Hey Leuuuute, alle die es ekelhaft fanden ... es war alles SHOW", versuchte sie die Hater zu beruhigen.

Was vielleicht nicht viele wissen: Doreen ist stolze Besitzerin eines Kaffeehauses, in dem auch Essen verkauft wird. Zumindest ein Thai-Curry mit Pute steht auch dort auf der Speisekarte. Sollte VOX also durch kreatives Zusammenschneiden der Szenen etwas falsch dargestellt haben, sollte sich Doreen überlegen, wegen Rufschädigung zu klagen.

Wenn nicht, sollte sie sich überlegen, wie sie diese Bilder wieder aus den Köpfen der potentiellen Gäste herausbekommt.

Am Sonntag (7.4., 20.15 Uhr, VOX) kommt der zweite Teil von "Das perfekte Dschungel-Dinner" mit Felix van Deventer, "Heul"-Gisele Oppermann, Sibylle Rauch und Dschungelqueen Evelyn "The Brain" Burdecki



