Endlich darf der Bachelor Andrej schmusen

Dreizehn Damen sind es noch, die auf die letzte Rose von Profibasketballer Andrej hoffen. Eine von ihnen macht einen großen Wurf in Richtung Herz des Rosenkavaliers.

Jenny war schon in der letzten Folge bei den anderen Mädels ungut aufgefallen. Zu sehr würde sie sich dem Traummann an den Hals werfen, so der eifersüchtige Tenor. Doch ihre Beharrlichkeit macht sich endlich bezahlt. Sie holt sich bei einem romantischen Candlelightdinner den ersten Kuss von Andrej. "Es ist lange her, dass ich so eine Nähe gespürt habe", schwärmt er danach.

Beim Rest der Gruppe kommt das natürlich überhaupt nicht gut an. "Er wird ganz schnell merken, dass alles, was sie macht, Taktik ist, Schauspiel", ätzt etwa Jade. Auch Nadine ist alles andere als begeistert und gibt sich kämpferisch: "Die Frau legt sich mit der Verkehrten an. Das schwör ich dir!".

Welche Auswirkungen der erbitterte Konkurrenzkampf auf die Nacht der Rosen wohl haben wird?

