Conchita singt Ode an die Freude am Heldenplatz

Am 8. Mai 1945 kapitulierte Nazi-Deutschland. In Wien wird am Heldenplatz das "Fest der Freude" gefeiert. "Heute.at" hat das Programm.