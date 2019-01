Florian Silbereisen ist der neue Traumschiff-Kapitän

Mit Helene Fischer ist es vorbei, nun schlüpft Florian Silbereisen in eine Uniform und macht die Welt(meere) unsicher. Nein, der Sänger rückte nicht beim Militär ein, sondern tritt Sascha Hehns Nachfolge als Kapitän des Traumschiffs an.

Erfahrung an Bord hat Silbereisen bereits. 2017 verkörperte er in der Folge "Tansania" den Offizier Florian Barner. Der dürfte nun in die Kapitäns-Kajüte umziehen.

Das Traumschiff "Malediven"

Lange war unklar, wer Hehn als Kapitän folgen würde. Silbereisen soll aber der Wunschkandidat der Produzenten gewesen sein. "Das Traumschiff" sticht seit 1981 in See.

Helene Fischer war übrigens auch schon in einer Gastrolle zu sehen. 2013 spielte sie in der Episode "Puerto Rico" die Reiseleiterin Franziska Stein. Vielleicht holt Kapitän Florian sie ja wieder ins Boot.

Helene Fischer

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)