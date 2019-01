Diese 3 Wienerinnen wollen bei Heidi gewinnen

16,18, 23: Drei komplett unterschiedliche Mädchen nehmen die Anreise nach Deutschland auf sich, um der TV-Welt ihr (hoffentlich) wunderschönes Gesicht und den dazugehörigen Traumkörper zu zeigen. Darunter ist sogar eine alte Bekannte.

Die Zuschauer freilich wollen die Kandidatinnen am liebsten heulend und mit Glatze sehen und freuen sich schon auf die deutsch-österreichischen Zickenkriege.

Leonela (18), die "extreme Drama-Queen"

Die Chancen auf Drama! Drama! Drama! stehen gut. Die 18-jährige Latina Leonela gibt sogar zu, dass ihre Freunde ihr immer vorwerfen, dass sie eine extreme Drama-Queen sei. Gleichzeitig sei sie aber auch eine Stimmungskanone. Wenn das stimmt, könnte Leonela beim TV-Publikum punkten.

Naomi (16), die Selfie-Süchtige

Naomi hingegen gibt sich bescheiden. Das Aussehen sei ihr nicht wichtig. Ob wir ihr das glauben? Immerhin verrät sie auch, dass sie es liebt, "dauernd Fotos von mir selbst zu machen". Und wenn sie sich zum Fortgehen aufbrezelt, dauert das schon mal zwei Stunden.

Naomi hat mit der Schule aufgehört, jetzt hofft sie dank Heidi Klum auf die große Modellaufbahn.

Bianca (23), die ANTM-Veteranin mit Hang zur Täuschung

Die 23-jährige Bianca hat ihren Blick fest auf Deutschland gerichtet. Im Vorstellungsvideo bezeichnet sie sich als Wahl-Wienerin. In der Kärntner Heimat werden das Familie und alte Bekannte sicher nicht allzu lustig finden.

Bianca ist eine alte Bekannte. Bei Austria's Next Topmodel reichte es nicht zum Sieg, dafür ging ihre Beziehung mit Mit-Model Patrick in die Brüche. Vielleicht war ihr Motto mitschuld. Denn Bianca hält sich an die Devise "Fake it till you make it" (Täusche es vor, bis du es schaffst).

Die 23-Jährige will mit ihrem österreichischen Charme überzeugen.





