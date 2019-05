GNTM-Finale: Taylor Swift durfte nur zur Probe

"Heute.at" tickert live mit, wenn Heidi Klum am Donnerstag in Düsseldorf die Zuschauer überraschen will.

Die "Bild" spekuliert, dass Theresia (das ist die mit der Beinverlängerung) heute vielleicht ihren 54-jährigen Freund heiratet. Angedeutet wurde es ja schon. Vergangene Woche feierte die 26-Jährige ihren Polterabend mit Transgender-Kollegin Tatjana.

Falls das nichts wird, hat Heidi noch einige berühmte Asse im Ärmel für ihre 9.000 Zuschauer, die live in der Halle sind.

Die Stargäste:

"America's Topmodel"-Erfinderin Tyra Banks

"Wetten, dass ..?"-Legende Thomas Gottschalk

Channing Tatum und seine "Magic Mike"-Tänzer

die Jonas Brothers

Ellie Goulding

und natürlich Tokio Hotel

Die Showeinlage kommt von "Cirque du Soleil"

Ach ja: Um den Titel laufen Sayana, Cäcilia und Simone.

