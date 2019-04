Welcher Charakter aus 'Game of Thrones' bist du?

Bist du so ehrgeizig wie Daenerys Targaryen oder eher so gütig wie Jon Snow? Wir verraten euch in unserem Quiz, welche "Game of Thrones"-Figur dir ähnelt.

Aktuell läuft die finale Staffel von "Game of Thrones" (immer in der Nacht von Sonntag auf Montag) bei Sky und auf Abruf beim Streamingdienst Sky X. Wie die Fans auf die erste Episode reagiert haben, erfahrt ihr hier. Außerdem: Wir haben "Game of Thrones"-Darsteller Marc Rissmann interviewt. Was er von seinen Kollegen hält und ob er das Finale kennt, verraten wir euch HIER.

(LM)