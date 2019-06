Heidi Klum und Conchita suchen "Queen of Drags"

Die TV-Sensation wurde am Mittwoch bei den "Screenforce Days" in Köln feierlich präsentiert. Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (29) und Conchita Wurst (31) gehen im Winter auf die Suche nach der "Queen of Drags".

Zehn Drag Queens sollen in der Sendung für mehrere Wochen in eine Luxus-Villa einziehen und dort vom Jury-Trio Aufgaben gestellt bekommen. Am Ende wird dann die "Queen of Drags" gekührt. Ganz ähnlich also wie schon bei Heidis Erfolgsformat "Germany's Next Topmodel".

Kreativen Facetten der Drag-Welt

"Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In 'Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen“, so Heidi über ihre neue Sendung.

"Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt", ist auch Bill Kaulitz begeistert.

Auch Conchita freut sich darüber, "dass wir das gemeinsam in unserer Show entdecken werden und die ganze Palette zeigen dürfen".

Die Show wird zu einem noch nicht näher definierten Zeitpunkt im kommenden Winter auf ProSieben anlaufen.

