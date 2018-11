1. Scheidung in "Hochzeit auf den ersten Blick"

In der skurrilen Kuppel-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" (seit 2014 auf Sat.1) lernen sich die Kandidaten nicht in einem kameraüberwachten Container oder nackt auf einer Insel kennen, sondern gleich vor dem Traualter. Psychologen, Paar-Therapeuten und Dating-Profis entscheiden durch verschiedene Tests, welche Singles ohne sich vorher gesehen zu haben, gut zusammen passen und heiraten sollen.

Scheidung nach Blitz-Hochzeit

Doch diesmal läuft alles anders als geplant: Tamara (45) sagt nämlich "Ja", obwohl ihr der zukünftige Ehemann Sascha (47) nicht gefällt. Erst kurz nach der Trauung macht sie ihm klar, dass sie doch nicht mit ihm zusammen sein will.

"Ich habe gespürt: Das war der größte Fehler meines Lebens.", sagt sie in der TV-Show. "Es wäre besser gewesen, in Ohnmacht zu fallen oder rauszurennen. Ich hätte nicht ‚Ja‘ sagen dürfen! Aber ich habe in dem Moment an ihn gedacht und gedacht: Das kann ich ihm nicht antun.", meint sie weiter.

Noch immer in Kontakt

Ihr Verflossener ist zwar enttäuscht, hat aber Verständnis dafür. Laut "Bild"-Zeitung sind die beiden noch immer in Kontakt. "Wir schreiben und telefonieren regelmäßig miteinander. Darüber bin ich happy.", so Sascha gegenüber dem Blatt.

Die ganze Folge sehen Sie am kommenden Sonntag, den 11. 11. um 17:30 Uhr auf Sat.1.



Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)