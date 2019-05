"Österreich ist ein autoritäres Plumpsklo"

Im Rahmen des "Kulturmontag" äußerte der deutsche Satiriker und TV-Moderator Jan Böhmermann kritisch zur österreichischen Innenpolitik und den Spitzenpolitiker des Landes. So bezeichnete Böhmermann Bundeskanzler Sebastian Kurz als "Versicherungsvertreter" und ortete in einigen Facebook-Beiträgen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache "volksverhetzende Scheiße".

Weil nun via Social Media die Idee einer Sammelklage gegen Böhmermann aufgekommen ist, äußerte er sich in gewohnt markanter Sprache, auf seinem Twitter-Account. Unter dem Screenshot von Userkommentaren schreibt Böhmermann: "austria was für 1 autoritäres plumpsklo".

Die Sprache und die Wortwahl, die Böhmermann für diesen Tweet gewählt hat, wird seine Kritiker wohl nicht verstummen lassen.

(mr)