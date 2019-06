Das passiert, wenn sich Rihanna g'scheit umkübelt

Das Spiel heißt "Day Drinking", die Spieler: TV-Show-Moderator Seth Meyers und Musikikone und Unterwäscheguru Rihanna. Die Sängerin weiß, wie man Party macht. Doch selten ist die Kamera dabei, wenn sie sich ein alkoholisches Getränk nach dem anderen in die Birne stellt.

Rihanna hat gute Sauf-Manieren ...

Rihanna weiß, was sich beim Saufen gehört. Als TV-Show-Host Seth Meyers mit dem ersten Stamperl anstößt, bremst sie ihn erst einmal. "Warte, du musst mir in die Augen schauen." Umkübeln, ok, findet der Superstar. Aber ein paar Regeln gehören befolgt. Alles andere ist schlechtes Benehmen.

... schafft aber kein Krügerl auf ex

Aufs Stamperl folgt gleich einmal ein Krüger auf Ex. "Du musst nicht", beruhigt der Moderator seinen Stargast. Doch die gibt sich alle Mühe. Nach einem dreiviertel Glas ist allerdings Schluss und sie muss absetzen.

Danach geht erst richtig los. Seth hat sich die Songs von Rihanna angehört – zu Recherchezwecken. Diesmal ging es nicht um den Sound, sondern um um Getränke, die mit Rihanna Texten zu tun haben. Seth mixt sie für sie. "Under my Rum-Brella" macht den Beginn. Rum, eine Kugel Eis und eine ganze Menge Schirmchen (engl. Umbrella) dürfen natürlich nicht fehlen.

Tequila aus dem Schoko-Osterhasen

Einige weitere, abenteuerliche Mischungen folgen, unter anderem "Bitch Better Have my Bunny", bei dem Seth Tequila in eine hohlen Schokohasen füllt.

Dann starten die Trinkspiele. Seth prüft Rihanna ab, wenn sie sich erinnern kann, wann sie was getragen hat, muss er saufen – und umgekehrt. Trotz hohen Alkoholspiegels ist sie echt gut, kann sich sogar erinnern, was sie beim Zahnarztbesuch anhatte.

Dreckige Beziehungstipps von Rihanna

Voll in Öl werden Seth und Rihanna dann philosophisch, wie es nur Betrunkene können. Der Moderator will seine Ehefrau mit einem romantischen Date beeindrucken und fragt die Sängerin um Rat. "I want to blow her away" ("ich will sie vom Hocker haun"), meint Seth. "Genau", meint Rihanna nur grinsend, denn "blow" (blasen) kann man auch anders verstehen.



Seth blitzt mit blödem Anmachspruch ab

Danach übt Seth an Rihanna seine besten (blödesten) Anmachsprüche. Bei "Entschuldigung, bist du das Mädchen aus 'Battleship'?" wird's selbst Rihanna zu deppert.

Danach lässt sich Seth von Rihanna schminken, sie verpasst ihm ein blaues Auge. Wie so oft, wenn man sich umkübelt, endet alles in lautem Gröhlen und Tanzen. Seth singt Rihanna ihre Songs vor.

Ob sie schließlich beide von der Couch rutschten, können die Zuschauer nicht mit Sicherheit wissen. Klar ist nur, dass man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, unbedingt mit Rihanna saufen gehen sollte. Die Frau hat Humor.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)