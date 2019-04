So erobert "GoT" ab heute die ganze Welt

"Game Of Thrones" ist die am häufigsten illegal downgeloadete Serie der Welt. Konsequenz: Die Erstausstrahlung der Folgen der finalen Staffel wurde in Europa vorgezogen und fand zeitgleich zu den USA statt. Zu sehen war Folge 1 auf Sky Atlantic in der

Nacht auf heute um drei Uhr früh, also um 21 Uhr New Yorker Zeit.

Umfrage Sind Sie ein Fan von "Game of Thrones"? Ja, ich liebe die Serie!

Naja, ich habe ein paar Folgen gesehen, kann den Hype aber nicht ganz nachvollziehen.

Nein, GoT ist absolut nicht mein Fall.

So erobert "GoT" die Welt

■ Um 7 Uhr früh luden "Heute" und Cineplexx zur Frühstückspremiere in Wien und Linz.

■ Um 19 Uhr sehen die "Heute"- Gewinner dann die offizielle

Sky-Premiere im Wiener Gartenbaukino.

■ Um 20.15 Uhr läuft die offizielle Prime-Time-Ausstrahlung auf Sky Atlantic.

■ Wer über einen Zugang zu den Streaming-Portalen von Sky verfügt, kann sich jede neue Episode immer dann ansehen, wenn die Erstausstrahlung zu Ende gelaufen ist.

■ Wer kein Sky hat, kann die neuen GoT-Folgen natürlich auch streamen, aber immer erst 24 Stunden nach Sky. Anbieter wie Amazon Video oder iTunes bieten die neuen Folgen sowohl zum Leihen als auch zum Kaufen an.

Und noch etwas: Achten Sie darauf, dass Sie keine Inhalte verraten. Verrat gibt es bei GoT selbst ohnehin genug.



