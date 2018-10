Satanisten wollen Netflix wegen "Sabrina" verklagen

Erst vor wenigen Tagen startete das neue düstere Reboot von "Sabrina - Total verhext" auf Netflix. Doch nicht alle sind begeistert – am allerwenigsten die US-Organisation "The Satantic Temple".

Klage gegen Netflix?

Mitbegründer Lucien Greaves behauptet nämlich, dass die dämonisch wirkende Gestalt "Dark Lord" in "The Chilling Adventures of Sabrina" eine Kopie ihrer eigens kreierten und urheberrechtlich geschützten Baphomet-Statue sei. Er will das Streaming-Unternehmen sogar verklagen.

"Ja, wir leiten rechtliche Schritte ein, da die Serie ,Chilling Adventures of Sabrina‘ unser urheberrechtlich geschütztes Denkmal verwendet, um ihre idiotische Panikmache gegen Satan voranzutreiben.", schrieb Greaves vergangenen Montag auf Twitter. Sie fordern, dass der Streamingdienst die Figur nachträglich aus der Serie entfernt.

Chilling Adventures of Sabrina

Figur des Baphomet existiert schon seit dem 19. Jhdt.

Tatsächlich gibt es zwischen der Statue und der Figur des "Dark Lord" eine Ähnlichkeit. Ob sie mit der Klage jedoch Erfolg haben werden, ist fraglich. Schon seit dem 19. Jahrhundert wurde die Figur des Baphomet in Tarotkarten, Gemälden und Zeichnungen ähnlich dargestellt. Netflix selbst, hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Staffel 2 kommt!

"The Chilling Adventures of Sabrina" dreht sich um die junge Halbhexe Sabrina Spellmann ("Mad Men"-Star Kiernan Shipka), die sich mit den übernatürlichen Monstern der Unterwelt und den stinknormalen Problemen einer Teenagerin schlagen muss. Eine zweite Staffel ist geplant.

Trailer zu "The Chilling Adventures of Sabrina"



