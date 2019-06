Unter Polizeischutz 23. Juni 2019 20:28; Akt: 23.06.2019 20:56 Print

8.000 bei größter Gay Pride Parade in Kiew

In Kiew nahmen am Wochenende rund 8.000 Menschen an der bisher größten Gay Pride Parade in der Ukraine teil. Sie ging unter großem Polizeischutz von statten.