Alarm am Golf von Oman: Zwei Tanker angegriffen

Die Fünfte Flotte der USA hat nach eigenen Angaben Notrufe von zwei mutmaßlich im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung, erklärte die Fünfte Flotte. Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt.

Laut Behördenangaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll ein Tanker namens "Front Altair" in Flammen stehen. Die Schiffseigner sprechen von einem "Angriff". Das Schiff sei vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Torpedo getroffen, berichtete die Schifffahrtszeitung „Tradewinds“ unter Berufung auf Branchenkreise. Laut einem anderen Insider könnte der Tanker auch von einer Seemine getroffen worden sein. Die Besatzung sei von einem anderen Schiff an Bord genommen worden. Alle 23 Besatzungsmitglieder seien von einem anderen Schiff aufgenommen worden.

Bei dem zweiten Schiff soll es sich um den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker "Kokuka Courageous" handeln. Das Schiff gehört einer deutschen Reederei.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.



Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.



Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b