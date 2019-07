Triebtäter schlug Mädchen (15) mit Pistole blutig

Eine versuchte mutmaßliche Vergewaltigung soll sich am Samstagabend in Bergkamen, Deutschland, zugetragen haben. Wie die deutsche "Bild" in ihrer Onlineausgabe berichtet, soll ein junger Mann eine 15-Jährige an einem Bahnübergang überfallen und diese zum Sex aufgefordert haben.

Als sich das Opfer weigerte, soll der Täter mehrmals mit der Pistole auf die Jugendliche eingeschlagen haben. Zeugen fiel die blutüberströmte Schülerin später auf, sie verständigten umgehend die Polizei.

Suche nach Täter läuft

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Vernehmung soll am Sonntag durch geschulte Experten der Kriminalpolizei erfolgen. Der Täter, laut Zeugen handelt es sich um einen 25-30-Jährigen, ist noch auf der Flucht.

Der Vorfall ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei kündigte an, am Nachmittag Einzelheiten zu der Tat zu veröffentlichen.



