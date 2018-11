Kabinett stimmt Mays "Brexit"-Deal zu

Am Dienstag gab die britische Regierung bekannt, einen Entwurf für ein Austrittsabkommen zu haben. Am Mittwoch haben sich die Verantwortlichen zu einer Kabinettssitzung zurückgezogen. Nach mehr als fünf Stunden trat Premierministerin Theresa May vor die Presse und gab eine Erklärung ab. In dieser ließ sie wissen, dass ihr Entwurf zum EU-Ausstieg vom Kabinett unterstützt wird.

"Dies ist eine Entscheidung, die einer umfassenden Prüfung unterzogen wurde", so May. "Es ist ein Deal, der das Versprechen des Referendums einlöst." May erklärte auch, dass sie am Donnerstag eine Erklärung im Parlament abgeben wird. "Ich glaube fest mit meinem Kopf und meinem Herzen, dass dies eine Entscheidung ist, die im besten Interesse des gesamten Vereinigten Königreichs liegt", erklärte die Premierministerin weiter.

Gegner und Befürworter des "Brexit" hatten sich während der Beratungen nahe dem Regierungssitz in London zu Protesten versammelt. Etwa einhundert Demonstranten forderten May auf, den vereinbarten Kompromiss mit Brüssel zu verwerfen und einen harten "Brexit" zu vollziehen.

Die erste Reaktion kommt von der DUP, Mays politischen Verbündeten im Unterhaus. Im Gespräch mit der "BBC" sagte Sammy Wilson , "es ist ein schlechter Deal und ein Deal, den die Premierministerin eigentlich nicht akzeptieren wollte."

Gerüchte über Misstrauensantrag

"BBC" berichtete am Mittwochabend unter Verweis auf Informationen aus Kreisen der Konservativen Partei über einen Misstrauensantrag gegen May.

"Ein hochrangiger Tory sagte mir, dass der Ärger unter den Brexit-Anhängern so groß ist, dass ein Aufruf für ein Misstrauensvotum morgen (Donnerstag) wahrscheinlich scheint", zwitscherte zumindest BBC-Journalistin Laura Kuenssberg.

Großbritannien wird die Europäische Union am Freitag, den 29. März 2019, verlassen.

